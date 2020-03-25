Об этом объявил Президент РФ Владимир Путин
25 марта во время своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин объявил, что следующая неделя (с 30 по 5 апреля) станет для всех жителей страны нерабочей с сохранением заработной платы.
По состоянию на утро 25 марта во Владимирской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Несмотря на отсутствие инфицированных, под медицинским наблюдением находится 5281 человек. Все они – граждане России. За прошедшие сутки было зарегистрировано 1496 обращений с ОРВИ.