Об этом объявил Президент РФ Владимир Путин

25 марта во время своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин объявил, что следующая неделя (с 30 по 5 апреля) станет для всех жителей страны нерабочей с сохранением заработной платы.По состоянию на утро 25 марта во Владимирской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Несмотря на отсутствие инфицированных, под медицинским наблюдением находится 5281 человек. Все они – граждане России. За прошедшие сутки было зарегистрировано 1496 обращений с ОРВИ.