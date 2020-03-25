25.03.2020

2020-03-25 10:25:03

Во Владимирской области может произойти кризис пассажирских перевозок

Печальную статистику представили в своем обращении в департамент транспортного и дорожного хозяйства владимирские перевозчики. Компании обеспокоены тем, что пассажиропоток из-за мероприятий, связанных с профилактикой коронавируса снизился на 20-30%. Это может сказаться на работе транспортных компаний и привести к очередному кризсу пассажирских перевозок в области.

Редакция «Вестей» отправила запрос исполнительному директору Ассоциации предприятий автомобильного транспорта Андрею Васькову с просьбой прокомментирвать ситуацию Подробности – в ближайших выпусках новостей на канале «Россия1»

Напомним, ранее мы писали о том, что перевозчики потребовали от администрации Владимирской области защиты от нелегалов, которые, работая без лицензий и не платя налогов, сбивают цены и уводят пассажиров.