Срок полномочий Геннадия Леонардовича на посту детского омбудсмена истекает 26 апреля. Прохорычев занимал этот пост 10 лет и по закону больше избираться не может. Геннадий Прохорычев

Срок полномочий Геннадия Леонардовича на посту детского омбудсмена истекает 26 апреля. Прохорычев занимал этот пост 10 лет и по закону больше избираться не может. Геннадий Прохорычев рассказал, какого человека хотел бы видеть вместо себя. Геннадий Прохорычев, региональный уполномоченный по правам ребёнка Хотелось бы, чтобы это был человек, в первую очередь, неравнодушный к этой сфере. Проблем