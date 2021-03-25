Еще недавно поликлиника работала круглосуточно, теперь сюда в прямом смысле слова не дозвониться и не достучаться.

Каков диагноз? Ликвидация круглосуточного стационара в Нововязниках вызвало недовольство местных жителей. Кто и зачем вновь затеял реорганизацию медучреждения с вековой историей?Еще недавно поликлиника в Нововязниках работала круглосуточно, теперь сюда в прямом смысле слова не дозвониться и не достучаться.Современное медицинское учреждение десятки лет обслуживало более 13 тысяч человек, из них больше половины - жители соседних сел. Радиус предоставления медуслуг охватывал территорию в 50 км. Теперь жители микрорайона регулярно выходят на сходы. Причина - пресловутая оптимизация и ликвидация круглосуточного стационара на шесть коек, однако это лишь первый шаг, уверены людиНина Самсонова, пенсионерка: “Дошли одни слухи, сказали там другие, уволили там некоторых медсестер из нашей нововязниковской больницы, младший медперсонал”.Люди всерьез обеспокоены, что вековая история местной больницы может прерваться. В Нововязниках до сих пор обсуждают присоединение родного медучреждения к Вязниковской ЦРБ. Лучше не стало, говорят люди.Татьяна Рзаева, жительница Нововязников: “Раньше у нас людей принимали, помощь оказывали первую, хоть лечили. Все она закрыта, позвонила хотела давление смерить, оно даже там нет никого”.Юлия Гайденко, жительница Нововязников: “В городе очень много людей в возрасте. Вот у меня 3 года назад была ситуация - у бабушки моей был инсульт и получается, что при данном диагнозе важно оказать помощь в первые часы”.В Вязниковской районной больнице информацию о закрытии поликлиники называют слухами. И категорически опровергают. По словам заместителя главного врача Елены Поздеевой, действительно было принято решение перераспределить коечный фонд в Нововязниковской поликлинике, то есть круглосуточные терапевтические койки перевели в койки дневного пребывания. Это сделано для того, чтобы обеспечить всех жителей микрорайона необходимой медпомощьюЕлена Поздеева, заместитель главного врача Вязниковской районной больницы: “Круглосуточный стационар полностью не заполнялся на оказание медпомощи больше уходило на дневное время. Пациенты, которым нужно круглосуточное лечение и наблюдение, и на сегодняшний день, и всегда направлялись в терапевтическое отделение районной больницы”.Также в райбольнице призвали жителей Нововязников не волноваться и заверили, что амбулаторная помощь в стационаре дневного пребывания никуда не исчезнет, а коечный фонд будет только увеличиваться.Александр Сыпченко, Андрей Синягин“Вести-Владимир”