На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 марта 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 марта 2023 года лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
21 — во Владимире
13 — в Муромском районе
8 — в Ковровском районе
5 — в Петушинском районе
3 — в Кольчугинском районе
3 — в Александровском районе
6 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
2 — в Собинском районе
2 — в Радужном
4 — в Камешковском районе
2 — в Гороховецком районе
3 — в Меленковском районе
1 — в Вязниковском районе
5 — в Суздальском районе
3 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182893 случая заболевания.