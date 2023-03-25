На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 марта 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 марта 2023 года лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.21 — во Владимире13 — в Муромском районе8 — в Ковровском районе5 — в Петушинском районе3 — в Кольчугинском районе3 — в Александровском районе6 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе2 — в Собинском районе2 — в Радужном4 — в Камешковском районе2 — в Гороховецком районе3 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районе5 — в Суздальском районе3 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 182893 случая заболевания.