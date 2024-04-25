Очередной жертвой телефонных мошенников стал житель Коврова.

Очередной жертвой телефонных мошенников стал житель Коврова. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Мужчине позвонили аферисты и сообщили о положенной ему компенсации за купленный ранее товар. Однако прежде требовалось самому перевести деньги.Удивительно, но потерпевший поверил. Он перевёл на указанные счета около 6 млн рублей. Выплат, разумеется, не дождался, своих денег больше не увидел и побежал в полицию.«Прокуратура области в очередной раз призывает жителей региона бдительнее относиться к звонкам от неизвестных лиц, сообщающих о несанкционированных операциях по счетам, попавших в ДТП родственниках, лёгком заработке, причитающихся выплатах и пособиях», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.