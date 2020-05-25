Пандемия коронавируса переключила внимание государства и системы здравоохранения на борьбу с эпидемией. Из-за этого люди с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут не получить помощь в нужный момент, предупреждают российские СМИ.

Пандемия коронавируса переключила внимание государства и системы здравоохранения на борьбу с эпидемией. Из-за этого люди с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут не получить помощь в нужный момент, предупреждают российские СМИ.Победа над пандемией коронавируса в России может быть омрачена ростом смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА "Катюша".Сейчас эти заболевания лечатся по остаточному принципу, отмечают журналисты. По их мнению, цифры летальных исходов от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний будут значительно больше количества смертей от коронавируса "даже по самым жутким сценариям".Журналисты напомнили, что за прошлый год злокачественные и доброкачественные опухоли стали причиной смерти более 295 тысяч россиян. Государство разработало масштабную программу для борьбы с онкологией.Переключение внимания на коронавирус приведет к тому, что количество смертей от раковых заболеваний может превысить 300 тысяч. Это сравнимо с сегодняшним числом погибших от коронавируса в мире, уточняет РИА "Катюша". "Плоды коронабесия", – сетуют журналисты.На 25 мая в России зафиксировано более 353 тысяч заболевших COVID-19. За последние сутки выявлено 8 946 новых случаев, из них в Москве – 2 560.В конце марта в России был введен режим всеобщей изоляции из-за коронавируса. 12 мая Владимир Путин отменил единый период нерабочих дней. Но ряд регионов сохранили ограничения. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Дагестан.25 Май 2020 в 12:44 PDT