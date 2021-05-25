Губернатор поставил задачу попасть в десятку лучших регионов страны.
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов опубликовал рейтинг административного давления на бизнес.
Владимирская область расположилась в компании регионов с наиболее благоприятным деловым климатом. По итогам 2020 года субъект занял 12 место. Для сравнения, в 2019 33-ий регион находился на 14 месте.
Как сообщил в соцсетях губернатор Владимир Сипягин, цель к 2024 году попасть в десятку списка бизнес-омбудсмена.
- Однако 12 строчка - отличная рекомендация для потенциальных инвесторов, - уточнил Владимир Владимирович.