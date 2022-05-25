Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал гендиректор компании Газпром газораспределение...

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал гендиректор компании "Газпром газораспределение Владимир" Алексей Конышев.В регионе будет построено 20 газовых котельных в 49-ти населенных пунктах, в рамках собственной программы запланирован ввод в эксплуатацию десяти межпоселковых газопроводов, газ получат более четырех с половиной тысяч домовладений. Еще полторы тысячи домов будут газифицированы в рамках областной программы. Продолжится также догазификация.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":– Есть такие случаи когда газопроводы принадлежат так называемым самоабонентам, которые в свое время строились предпринимателями или группой лиц. Для граждан, которые подали на заявку и заключили с нами договор, никакой платы за подведение к границам земельных участка не предусмотрено.