Малыш проживал в условиях антисанитарии.

В Кольчугинском районе судебные приставы забрали 4-летнего мальчика из неблагополучной семьи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.На принудительное исполнение поступил акт о передаче ребенка от матери, лишённой родительских прав, в органы опеки. Мать несовершеннолетнего никогда не работала, в квартире - антисанитария. Отопление, вода и свет - отключены.Её дети не посещали образовательные учреждения и имели слабое здоровье, но мать это не интересовало. Женщина устраивала личную жизнь, а воспитанием малышей не занималась. Ранее у неё уже изъяли двух детей. Наступила очередь третьего.Как сообщают в ФССП, сотрудники вызволили 4-летнего сына нерадивой матери из опасный для его здоровья условий. Сейчас его жизни ничего не угрожает.