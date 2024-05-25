Стала известна причина смертельного ДТП на переезде перегона Ковров — Ковров-Грузовой Как сообщает...

Стала известна причина смертельного ДТП на переезде перегона Ковров — Ковров-ГрузовойКак сообщает пресс-служба РЖД, сегодня — 25 мая в 14:45 на регулируемом переезде 102-го км перегона Ковров — Ковров-Грузовой однопутного неэлектрифицированного участка Ковров - Муром (Владимирская область) водитель мотоцикла (вместе с пассажиром) несмотря на работающую сигнализацию, на большой скорости выехали на пути перед приближающимся грузовым поездом.Увы, трагедия была неизбежна. Машинист экстренно затормозил, но столкновение предотвратить не удалось.В результате ДТП водитель и пассажир скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью.Сообщается, что схода подвижного состава при этом не было.ОАО «РЖД» призывает водителей быть бдительнее, соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений