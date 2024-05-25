Торговый центр «Орбита», находящийся по адресу Ленина, 13 в Кольчугино, загорелся утром субботы 25 мая. Спасателям о пожаре сообщили в 8:58, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь распространился

Торговый центр «Орбита», находящийся по адресу Ленина, 13 в Кольчугино, загорелся утром субботы 25 мая. Спасателям о пожаре сообщили в 8:58, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал и не погиб. 37 пожарных справились с пламенем к 11 часам дня. Пока точная причина пожара неизвестна, но,