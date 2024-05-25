В силу вступил приговор о преступлении в сфере телефонного мошенничества.

Весной 2023 года житель Кольчугино воспользовался чужим телефоном. Он удалил банковское приложение и вновь загрузил, установив новый пятизначный код.После этого пострадавший лишился возможности осуществлять переводы и другие операции с телефона. Также исчезли и все накопления с карты.Обвиняемого признали виновным. В качестве наказания его оштрафовали на 35 тысяч рублей, приговорили к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.