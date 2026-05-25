Верблюжонок в возрасте "почемучки" и его мама.
- Мама, а почему у нас такая густая и жесткая шерсть?
- Видишь ли, сынок. Мы живем в пустыне. А в пустыне очень жарко. наша шерсть оберегает нас от палящих солнечных лучей.
- Мам, а зачем нам такие большие ступни?
- А затем, сынок, что бы не вязнуть в песке пустыни.
- Мам, а зачем нам эти горбы?
- Понимаешь, сына. мы все-таки жители пустыни. И не всегда нам
удается хорошо поесть и попить. Так вот. В этих горбах собирается
питательная масса, благодаря которой верблюды в пустыне очень
долго могут обходиться без пищи и воды. Понятно?
- Понятно, мам. Но нафига нам все это в зоопарке?
еще анекдот!