В ночь на 22 июня водитель скорой помощи закрывал свой гараж в городе Назарово Красноярского края, когда неожиданно кто-то в упор выстрелил ему в затылок. Пуля прошла по касательной и черепа ..

В ночь на 22 июня водитель скорой помощи закрывал свой гараж в городе Назарово Красноярского края, когда неожиданно кто-то в упор выстрелил ему в затылок. Пуля прошла по касательной и черепа не задела, передает сайт . При этом у пострадавшего ничего не украли. Родственники также говорят, что он не конфликтный человек. В причинах и обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разбираться правоохранительным органам.