В связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией власти Владимирской области пересматривают календарь мероприятий в сфере образования, культуры, спорта.

В связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией власти Владимирской области пересматривают календарь мероприятий в сфере образования, культуры, спорта.«В текущем году и далее в продолжится «гибридное» обучение, когда очный и дистанционный форматы учебного процесса практикуются одновременно и гармонично дополняют друг друга», - рассказал на брифинге по коронавирусу замгубернатора Григорий Вишневский.Культурные массовые мероприятия будут проводиться с учётом текущей ситуации, часть – перенесут.«Блюз-байк-фест» состоится в запланированные даты: 2 − 4 июля с учётом последних противоэпидемических требований Роспотребнадзора», - уточнил онВласти Вязниковского района рассматривают вариант переноса Фатьяновского фестиваля песни и поэзии с открытой площадки в закрытое помещение и показ в онлайн-формате.Фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: Новые имена в Суздале» переносится на 21 и 22 августа, чтобы у всех желающих было время сделать прививку и увидеть новые программы.