Утром 25 июля в Ильинском районе Ивановской области злоумышленник открыл огонь по прохожим, передает . Прибывшим на вызов сотрудникам полиции злоумышленник сдаваться не захотел и оказал ..

Утром 25 июля в Ильинском районе Ивановской области злоумышленник открыл огонь по прохожим, передает . Прибывшим на вызов сотрудникам полиции злоумышленник сдаваться не захотел и оказал сопротивление. В результате его ликвидировали. Сообщается об одном пострадавшем. Подробности произошедшего выяснят в ходе расследования.