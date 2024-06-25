В понедельник, 24 июня, в городе Камешково стартовали XXVIII Межрегиональные соревнования «Школа безопасности».

В понедельник, 24 июня, в городе Камешково стартовали XXVIII Межрегиональные соревнования «Школа безопасности». Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Состязания, которые пройдут в Камешковском и Суздальском районах, собрали 360 детей и подростков из разных регионов ЦФО. С 24 по 29 июня ребятам придётся пройти испытания по основам безопасности жизнедеятельности. В число заданий включены комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы, силовые упражнения, плавание и даже конкурс стенгазет.