Владимирские бойцы записали видео-послание с благодарностью за маскировочные сети и...
Владимирские бойцы записали видео-послание с благодарностью за маскировочные сети и гумпомощь
Очередная партия маскировочных сетей доставлена в зону СВО от владимирских народных полков. Груз передан нашим вертолетчикам. И вот с фронта пришло видео-послание от наших бойцов.
- Привет, земляки. Хочется сказать вам большое спасибо за то дело, что вы делаете. Знаем, нелегко, тяжело вам бывает. Нам тоже бывает иногда нелегко. Хочется передать большой привет и спасибо вашей организации. Отдельно - Оргтруду, который снабдил нас водичкой. Все будет хорошо. Победа будет за нами!
Свой вклад в помощь нашим ребятам может внести любой житель Владимирской области. Например, бойцам практически каждый день требуются медицинские расходники, дроны и РЭБ.
Напомним, в областной столице работает пункт сбора гуманитарной помощи, его адрес: Большая Московская, 62Б.
Долгожданная Победа - наше общее дело.