Владимирские бойцы записали видео-послание с благодарностью за маскировочные сети и...

Владимирские бойцы записали видео-послание с благодарностью за маскировочные сети и гумпомощьОчередная партия маскировочных сетей доставлена в зону СВО от владимирских народных полков. Груз передан нашим вертолетчикам. И вот с фронта пришло видео-послание от наших бойцов.- Привет, земляки. Хочется сказать вам большое спасибо за то дело, что вы делаете. Знаем, нелегко, тяжело вам бывает. Нам тоже бывает иногда нелегко. Хочется передать большой привет и спасибо вашей организации. Отдельно - Оргтруду, который снабдил нас водичкой. Все будет хорошо. Победа будет за нами!Свой вклад в помощь нашим ребятам может внести любой житель Владимирской области. Например, бойцам практически каждый день требуются медицинские расходники, дроны и РЭБ.Напомним, в областной столице работает пункт сбора гуманитарной помощи, его адрес: Большая Московская, 62Б.Долгожданная Победа - наше общее дело.