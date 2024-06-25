Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Во Владимире увековечили память погибших при исполнении служебного долга офицеров СОБРа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.«Каждый офицер – человек чести, который свою отвагу направляет на защиту других. Его служение – подвиг, связанный с риском для жизни», – сказал на церемонии открытии мемориала Эдуард Селезнёв, заместитель губернатора.Мероприятие прошло на территории специального отряда быстрого реагирования «Сунгирь» Управления Росгвардии. Участники возложили цветы и почтили память бойцов. А в честь офицеров, которые навсегда зачислены в список личного состава СОБР «Сунгирь», был дан воинский салют.