12 клещей, зараженных тремя заболеваниями, сняли с жителей Владимирской области с 17 по 23 июня. 7 клещей были переносчиками боррелиоза, 3 – гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), 2 –

12 клещей, зараженных тремя заболеваниями, сняли с жителей Владимирской области с 17 по 23 июня. 7 клещей были переносчиками боррелиоза, 3 – гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), 2 – моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ). Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Всего за прошедшую неделю с владимирцев сняли 107 клещей. Среди пострадавших было 16 детей. С момента первого присасывания