На днях Жестков передал в суд дело, которое поразило своим цинизмом даже бывалых следователей.

25 июля свой профессиональный праздник отметят сотрудники органов следствия. Накануне этого дня корреспондент «АиФ» пообщался с одним из них и узнал о самых сложных преступлениях, которые пришлось раскрыть следователю.По стопам отцаЗнакомьтесь: Ярослав Жестков, заместитель руководителя следственного отдела СК РФ по г. Гусь-Хрустальному. В правоохранительной системе Ярослав Вячеславович трудится более 10 лет, на его счету сотни раскрытых преступлений.— У меня династия полицейских. Дедушка, отец, его братья — словом, почти все родственники работали в правоохранительных органах, — рассказывает он.Началось всё с дедушки. У милиционера Николая Ильича Жесткова было пятеро сыновей, и все пошли по его стопам.Сам же Ярослав не думал, что станет следователям. С 14 лет он серьёзно увлекался музыкой, даже создал свою группу, писал стихи, тексты для песен. Но после смерти отца, который мечтал увидеть сына офицером, продал свою любимую электрогитару и поступил на юрфак. Но до сих пор в редкие свободные минуты в мыслях рождаются строки будущих песен...Первое делоОкончив муромский филиал госуниверситета, в 2015 году Ярослав стал следователем в МВД. Там он трудился около трёх лет.— Это была хорошая школа для будущей работы в СК, — признаётся он. — Там меня научили собирать доказательства, выстраивать картину преступления, работать с подозреваемыми.Суть профессии следователя в МВД и СК одна и та же, объяс­няет собеседник: и там и там используются аналогичные методы работы. Только Следкому достаются более тяжкие преступления.Свой первый выезд в качестве следователя СК в 2018 году Ярослав помнит как вчера.— Дело было несложным, но я до сих пор помню его в деталях, — признался Ярослав.В подъезде многоэтажки нашли труп мужчины. Как позднее выяснит следствие, потерпевший — местный житель — решил прийти к подруге в гости. Однако та была не рада встрече и попросила обвиняемого, который в тот момент в компании товарищей выпивал у неё дома, разобраться. Злоумышленник вышел на лестничную площадку и вонзил нож в грудь жертвы. После чего, вернувшись в квартиру и пригрозив присутствующим расправой, если те что-то скажут полиции, ушёл.Вскоре на месте ЧП оказалась следственная группа. Первым делом подъезд очистили от зевак. Потом решили, по выражению следователя, какой участок нужно охватить «на предмет наличия следов преступления».Далее по списку — фото и изъя­тие этих самых следов, опрос свидетелей. Орудие преступления нашли в кустах недалеко от дома. На рукоятке ножа остался запаховый след подозреваемого, а на клинке — кровь потерпевшего. Поэтому доказать причастность мужчины к совершению преступления особого труда не составило.Но так «везёт» далеко не всегда.Убивал, будто бы за хлебом сходилБуквально на днях Жестков передал в суд дело, которое поразило своим цинизмом даже бывалых следователей.В конце января 2023 года сотрудники газовой службы во время обхода почувствовали сильный запах газа, который доносился из дома в частном секторе города. Дверь оказалась открыта. Зайдя внутрь, газовщики увидели на полу тело престарелой женщины и сразу же вызвали полицию.— Местные жители рассказали, что последнее время за погибшей ухаживал мужчина лет 40, по внешним признакам явно из числа асоциальных личностей, — рассказал Ярослав Вячеславович.Правоохранители начали отрабатывать круг лиц этой категории. Одним из них оказался некий Михаил (здесь и далее имена фигурантов изменены по этическим соображениям. — Прим. ред.), на счету которого было не одно преступление. Мужчина почти сразу сознался в совершении убийства и выдал своего напарника (назовём его Сергеем), также ранее судимого гусевчанина.Сергей оказался тем самым «опекуном» погибшей. На протяжении пяти лет он помогал одинокой старушке по дому: рубил дрова, чистил снег, чинил что-то по мелочам. За это получал от неё на выпивку. Как-то раз пенсионерка рассказала злоумышленнику, что собирается покупать газовый котёл и уже даже накопила немалую сумму.Мысль о лёгких деньгах долгое время не давало мужчине покоя. Тогда он подговорил своего приятеля помочь избавиться от пенсионерки.Михаил пришёл к женщине якобы попить чая. Только до чая дело не дошло...С собой гость прихватил кусок металлического троса, которым задушил гостеприимную хозяйку.Друзья забрали 40 тысяч рублей и посуду из хрусталя. А чтобы замести следы преступления, перед уходом открыли вентили на газовой плите и хотели зажечь свечу, надеясь, что произойдёт взрыв, но в последний момент про неё забыли.— Впервые за всю мою карьеру обвиняемый так бесстрастно и хладнокровно рассказывал о совершённом убийстве — спокойно, без всякого чувства раскаяния, словно за хлебом в магазин ходил, — признался следователь.К слову, Сергей, в отличие от товарища, свою вину так и не признал и настоял на том, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных.Главное — контакт— Что самое сложно в моей работе? Наверное, наладить психологический контакт с обвиняемым, — полагает Ярослав.К примеру, фигурант по одному из последних дел всеми силами пытался затянуть расследование.По версии следствия, мужчина (назовём его Егором) в марте 2023 года находился в общежитии г. Гусь-Хрустального. Туда он пришёл в надежде найти себе собутыльника и познакомился с неким Олегом — потерпевшим. Во время общения Егор протянул тому телефон и предложил продать гаджет. Получив положительный ответ, сказал, что вернётся за деньгами вечером. Но вечером новый знакомый заявил, что потерял сотовый. Егор ему не поверил. Разгорелся конфликт, во время которого мужчина достал нож и несколько раз ударил потерпевшего.Тут на шум из соседней квартиры вышел Денис. По всей видимости, он почувствовал, что в коридоре льётся кровь, поэтому заранее вооружился клинком. Увидев соседа, Егор набросился на него, и через несколько мгновений Денис перестал подавать признаки жизни. При этом злоумышленник был уверен, что Олега он тоже отправил на тот свет, рассказал следователь. Однако в этом Егор ошибся. Потерпевший выжил.— Контакт с обвиняемым было наладить крайне сложно. Он вёл себя импульсивно и агрессивно, — поделился Ярослав.— В таких случаях важно сохранять спокойствие и не вестись на провокации. Спокойный тон сглаживает острые углы, и процесс общения будет выстраиваться более плавно и благоприятно.А ещё перед каждым допросом следователь Жестков знакомится с обвиняемым, старается узнать его позицию, пообщаться «без протокола».— Главное — терпение и знать, на какие точки надавать. Такой метод, пожалуй, беспроигрышный.Уголовный пазлНе бывает одинаковых преступлений, уверен Ярослав. Каждое из них похоже на пазл: какой-то складывается сложнее, какой-то — проще. К примеру, налоговые преступления можно отнести к категории особой сложности.Но среди сотен раскрытых дел всегда найдётся то, которое следователю запомнилось больше всего. И далеко не всегда оно входит в число резонансных.— В 2021 году мне удалось привлечь к ответственности участкового, превысившего свои должностные полномочия. Это было первое дело из категории должностных преступлений, совершённых правоохранителями, — вспоминает собеседник.Тем летом в национальный парк «Мещёра» приехала компания рыбаков. Мужчины, вопреки всем запретам, зажгли костёр и игнорировали замечания егеря, который пытался их вразумить. Тогда егерь вызвал участкового.Прибывший на место страж порядка повёл себя, мягко говоря, странно: он начал палить из травматики, а потом силой вытащил одного из нарушителей из палатки, заломил ему руки и надел наручники.— В Уголовном кодексе чётко прописано, когда сотрудники полиции могут применить физическую силу. В данном случае это было противозаконно, — пояснил Ярослав.Страж порядка свою вину отрицал, утверждал, что при себе у него даже оружия не было. Он не знал, что инцидент егерь снимал на камеру...— Реальное лишение свободы участковому суд, конечно, не дал, но моральное удовлетворение от раскрытия этого дела я получил, потому что закон един для всех, — уверен Ярослав.К слову, бывший полицейский зла на следователя не держит и даже здоровается при встрече.«Потерпевшая» женаНенормированный рабочий день для следователя вполне обычное дело. Супруга Ярослава уже привыкла к этому и во всём старается поддерживать мужа. Ведь познакомились они тоже на работе. Хотя к правоохранительной системе девушка не имеет никакого отношения.— У неё украли телефон. Дело о краже вёл мой коллега. У него в кабинете я впервые увидел свою будущую жену, — рассказывает собеседник.С тех пор они не расставались. Супруга оставила родной Муром и вслед за мужем перебралась в Гусь-Хрустальный. Сейчас Жестковы воспитывают шестилетнего сынишку. О будущей профессии он, конечно же, ещё не думал, но Ярослав признался: будет счастлив, если сын продолжит династию правозащитников.