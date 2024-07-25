В месте не оборудованном для купания в Вязниковском районе утонул мужчина
Несчастный случай...
В месте не оборудованном для купания в Вязниковском районе утонул мужчина
Несчастный случай произошел 24 июля 2024 года в Вязниковском районе около населённого пункта Войново в реке Клязьма.
Мужчина купался в не оборудованном для этого месте, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.
Тело погибшего мужчины 1975 г.р. было извлечено сотрудниками ГИМС МЧС России.
Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области