Световое шоу на стенах суздальского Кремля будут показывать всю вторую половину августа и до 4 сентября. Это станет финальным аккордом в череде праздничных мероприятий, посвященных юбилею

Световое шоу на стенах суздальского Кремля будут показывать всю вторую половину августа и до 4 сентября. Это станет финальным аккордом в череде праздничных мероприятий, посвященных юбилею города, сообщили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Первое шоу «Свет Суздаля» гости и жители города увидели зимой, оно открывало юбилейный год в январе. Новое представление «Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской» будет