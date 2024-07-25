Во Владимире благоустроят территории семи детских садов и двух школ 57,6 млн рублей направят на...

Во Владимире благоустроят территории семи детских садов и двух школ57,6 млн рублей направят на благоустройство территории детских садов и школ города Владимира. Благодаря этим средствам детские сады № 59, 77, 82, 105, 115, 116, 125 и школы №10, 37 обновят асфальт."Образовательные учреждения выбраны исходя из фактического состояния территории. Также учитывались предложения депутатов и обращения граждан. В настоящий момент разрабатывается сметная документация всех проектов. В случае экономии средств, количество благоустраиваемых образовательных учреждений может увеличиться", - сообщили в администрации города Владимира.Напомним, что на благоустройство дворовых территорий во Владимире выделено почти 400 миллионов рублей, во Владимирской области города получат 300 млн рублей на благоустройство дворов детcких садов и школ.Фото: администрация города Владимира