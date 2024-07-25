Во Владимире благоустроят территории семи детских садов и двух школ
57,6 млн рублей направят на...
Во Владимире благоустроят территории семи детских садов и двух школ
57,6 млн рублей направят на благоустройство территории детских садов и школ города Владимира. Благодаря этим средствам детские сады № 59, 77, 82, 105, 115, 116, 125 и школы №10, 37 обновят асфальт.
"Образовательные учреждения выбраны исходя из фактического состояния территории. Также учитывались предложения депутатов и обращения граждан. В настоящий момент разрабатывается сметная документация всех проектов. В случае экономии средств, количество благоустраиваемых образовательных учреждений может увеличиться", - сообщили в администрации города Владимира.
Напомним, что на благоустройство дворовых территорий во Владимире выделено почти 400 миллионов рублей, во Владимирской области города получат 300 млн рублей на благоустройство дворов детcких садов и школ.
Фото: администрация города Владимира