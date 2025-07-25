Для их ликвидации перезаключили контракт с компанией «УНР».

Во Владимире выявили около 150 несанкционированных свалок. Для их ликвидации перезаключили контракт с компанией «УНР», которая займется вывозом более 3000 кубометров отходов. Стоимость этих работ составила 4,2 миллиона рублей.На днях сотрудники управления по охране окружающей среды выехали на пойму реки Клязьмы, где обнаружили крупную незаконную свалку, состоящую из старых матрасов, зеркал, мебели и бытового мусора. По словам начальника управления по охране окружающей среды Сергея Сухопарова, «УНР» очистит всю пойму Клязьмы и продолжит уборку в других районах города, сообщает «».Администрация Владимира , что за несанкционированный выброс отходов физическим лицам грозят штрафы, а для юридических лиц они могут превысить 100 тысяч рублей.Городские власти призывают жителей не оставлять мусор в лесах и у водоемов, напоминая о необходимости бережного отношения к природе.