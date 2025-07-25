Кольчугинский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве своей 26-летней сожительницы, совершенном на почве ревности. Мужчина к 8 годам лишения свободы с ..
Кольчугинский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве своей 26-летней сожительницы, совершенном на почве ревности. Мужчина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Трагедия произошла днем 11 февраля 2025 года, когда осужденный и его сожительница находились в гостях у общего знакомого в Кольчугино, где они распивали спиртные напитки. Когда мужчина решил уходить, девушка отказалась идти с ним. Он подождал её некоторое время у подъезда, а затем вернулся в квартиру. Там между ними вспыхнула ссора из-за ревности: мужчина заподозрил сожительницу в измене.
В ходе конфликта осужденный взял кухонный нож и нанес потерпевшей не менее семи ударов в различные части тела, включая шею. От полученных ранений девушка скончалась на месте. После этого мужчина покинул квартиру, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.