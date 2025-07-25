Кольчугинский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве своей 26-летней сожительницы, совершенном на почве ревности. Мужчина к 8 годам лишения свободы с ..

Кольчугинский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве своей 26-летней сожительницы, совершенном на почве ревности. Мужчина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Трагедия произошла днем 11 февраля 2025 года, когда осужденный и его сожительница находились в гостях у общего знакомого в Кольчугино, где они распивали спиртные напитки. Когда мужчина решил уходить, девушка отказалась идти с ним. Он подождал её некоторое время у подъезда, а затем вернулся в квартиру. Там между ними вспыхнула ссора из-за ревности: мужчина заподозрил сожительницу в измене.В ходе конфликта осужденный взял кухонный нож и нанес потерпевшей не менее семи ударов в различные части тела, включая шею. От полученных ранений девушка скончалась на месте. После этого мужчина покинул квартиру, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.