Преображение муниципальных образований во Владимирской области - дело рук программы "Комфортная городская среда" и активных жителей региона.

Преображение муниципальных образований во Владимирской области - дело рук программы "Комфортная городская среда" и активных жителей региона. Партпроект позволяет учесть мнение граждан и обеспечить общественный контроль за ходом работ. В 33-м регионе проект работает уже несколько лет - на его реализацию направлено более 43-х миллиардов рублей.В Меленках скоро появится настоящий городской фонтан - уменьшенная копия фонтана во Владимире перед Драмтеатром. Благоустройство парковой зоны по программе "Комфортная городская среда" идет три года - сейчас пространство находится на завершающем, четвертом этапе. Детская площадка, новая сцена, новые антивандальные лавочки, объекты физики для ребят постарше и, в результате голосования жителей, фонтан.Андрей Пантелеев, глава администрации Меленковского района: "В дальнейшем, если будет желание, точно также его можно будет сделать музыкальным. Потом развиваться можно будет в любую сторону. А сейчас, на этом этапе, идет заливка чаши бетоном и подсобного помещения, откуда будет происходить управление данным фонтаном".Согласно программе, жители свободны в принятии решения - они сами обозначают территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Скверы, парки, дворовые территории - у людей появилась возможность самим выбирать объекты для обновления.- Ну, мы тут качаемся. Ну, короче, мы тут сальтушечки учимся делать.Недалеко от Меленок, в селе Дмитриевы горы построены детская и универсальная спортивная площадки, стадион для футбола, волейбола и, в зимнее время, хоккея. Обустроен патриотический сквер памяти солдат-земляков Великой Отечественной. Настоящая городская среда.Сергей Ларин, глава администрации муниципального образования Дмитриевогорское Меленковского района: "В 19-м году мы совместили два проекта: "Устойчивое развитие сельских территорий", заказчиком которого выступала администрация Меленковского района, и "Комфортная городская среда". Благодаря слиянию двух проектов в единое целое, мы получили шикарный парк!"Жители не остались в стороне - приняли активное участие на всех этапах строительства. Игорь Игошин, депутат Государственной Думы - координатор проекта "Городская среда" в регионе, лично проинспектировал меленковские объекты и остался доволен активностью жителей, которые все общественные пространства города и района благоустраивают по уму и с любовью к родному краю.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы РФ, координатор проекта "Комфортная городская среда" во Владимирской области: "Не какой-то абстрактный чиновник будет решать, а теперь механизм заложен в Федеральное законодательство. Чиновник будет обязан слышать людей. И то, что люди будут инициировать, то и будет ремонтироваться. Более того, сфера применения вот этого опыта проекта "Комфортная городская среда", она серьезно расширяется. И будет существенно больший объем денег на благоустройство. По многим статьям, все деньги на благоустройство будут проходить через голосование людей, через инициативу людей."В этом году процесс проведения общественных обсуждений осложнился - из-за пандемии. Но планы - не изменились. Ожидается реновация четырех тысяч парков, скверов и девяти тысяч дворов. В следующем году финансирование по проекту останется прежним, а вместе с новым законом о "народном бюджете" еще больше общественных пространств будут обновлены.Мария Городская, Максим Котов."Вести-Владимир"