Мероприятия проходят в рамках пропагандистско-воспитательной акции «Внимание, дети! Безопасная дорога».

В рамках пропагандистско-воспитательной акции «Внимание, дети! Безопасная дорога» сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями отдела молодежной политики города Гусь-Хрустальный провели мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, с ребятами из социально-реабилитационного центра и детского центра «Исток».Сотрудники полиции напомнили ребятам о культуре поведения на улицах, дорогах и в общественных местах, а также правила дорожного движения пешеходов и пассажиров транспортных средств. Особое внимание стражи порядка обратили на важность соблюдения основных дорожных правил при управлении велосипедами и рассказали, почему нужно спешиваться при переходе проезжей части.Массу впечатлений произвел на юных участников дорожного движения патрульный автомобиль, а также специальные средства защиты, используемые инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД в повседневной деятельности. Ребята смогли рассмотреть транспортное средство, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.Также перед детьми выступили представители отдела по молодежной политике, которые рассказали о Дне Государственного флага и провели занимательную викторину.В завершение мероприятия все участники получили ленточки-триколор.