Владимир, как и вся область и вся центральная Россия - женское царство.

Владимир, как и вся область и вся центральная Россия - женское царство.Согласно данным Владмиирстата, на 1 января 2020 года в городе проживало 198 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. На 1000 мужчин во Владимире приходится 1252 женщины (в 2018 году - 1254 женщины).Вообще, население областного центра постоянно растет. Например, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года в округе Владимир проживало 348 тысяч человек, в 2013 году - 350,5 тысячи, а к началу 2020 года – уже почти 357 тысяч человек. Но соседи нас обгоняют - Ярославль (608,4 тыс.), Рязань (539,3 тыс.) и Иваново (404,6 тыс).К сожалению, нельзя назвать положительной тенденцию рождаемости. Если с 2000 по 2016 год отмечался умеренный рост числа новорожденных, то с 2017 по 2019 год рождаемость снизилась с 3677 до 3092 детей. Хотя, это все еще в 1,2 раза больше, чем в 1999 году - периоде самой низкой рождаемости.