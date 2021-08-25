Бюджетникам улучшат жилищные условия; многодетным дадут деньги на индивидуальное жилищное строительство; и для всего города закупят коммунальную технику. На ежемесячный Горсовет

Бюджетникам улучшат жилищные условия; многодетным дадут деньги на индивидуальное жилищное строительство; и для всего города закупят коммунальную технику. На ежемесячный Горсовет журналистов опять не пустили из-за коронавирусных ограничений. Да и само заседание прошло в режиме видеоконференции. Депутаты и чиновники общались друг с другом из своих кабинетов. Обсуждали бюджетные вопросы. В частности, городу Владимиру увеличили субсидии