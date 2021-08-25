В бассейне ковровского фитнес-клуба утонул 70-летний пенсионер. Смертельный инцидент произошел 23 августа в одном из частных спорткомплексов Коврова. Как сообщили местные СМИ, 70-летний

В бассейне ковровского фитнес-клуба утонул 70-летний пенсионер. Смертельный инцидент произошел 23 августа в одном из частных спорткомплексов Коврова. Как сообщили местные СМИ, 70-летний мужчина плавал в бассейне, начал захлебываться и ушел под воду. Пенсионера извлекли инструкторы фитнес-центра, а затем до приезда медиков пытались оказать первую помощь. Впрочем, врачам пришлось лишь констатировать смерть пожилого человека. Факт