В первом туре группового этапа Кубка России владимирские футболисты принимали на стадионе «Торпедо» грозного соперника из Набережных Челнов. Перед стартовым свистком фанаты вывесили на ..

В первом туре группового этапа Кубка России владимирские футболисты принимали на стадионе «Торпедо» грозного соперника из Набережных Челнов. Перед стартовым свистком фанаты вывесили на трибуне баннер с надписью «Искупаем кубок в Клязьме».Гости начали с места в карьер и за первые пять минут дважды потревожили перекладину ворот Артёма Ковешникова. «Камаз» несколько раз опасно атаковал из штрафной чёрно-белых, но заводчане смогли сдержать стартовый натиск оппонентов.К 15-ой минуте хозяева выровняли игру. У них было несколько перспективных подходов к воротам. После одного из навесов с фланга защитник едва не срезал мяч в собственные ворота. На чеку оказался вратарь команды из Татарстана Олег Баклов. Во второй половине первой 45-минутки торпедовцы могли открывать счёт, но наш нападающий не реализовал выход один на один. Челнинцев вновь спас голкипер. На отдых игроки ушли с нулями на табло.Во время перерыва недовольный своими подопечными наставник клуба из ФНЛ Владимир Клонцак меняет Даниса Зубаирова на Евгения Воронина. На первых же минутах второго тайма «Торпедо» продолжило атаковать. Владимирцы регулярно тревожили вратаря «Камаза» не только из-за штрафной, но пробивали практически из вратарской. После одного из эпизодов болельщики уже победно вскинули руки вверх, но...показалось. Мяч прошёл мимо. Всё это время фанаты гнали своих любимцев вперёд. Ещё одна опасная атака могла завершиться взятием ворот гостей, но полузащитник чёрно-белых не смог выкатить мяч точно под удар. Его партнёра оттеснили к лицевой. В итоге - лишь угловой.В свою очередь, соперники отвечали редкими забросами в штрафную и искали фолы возле неё. После очередного нарушения правил футболист из Набережных Челнов пробил чётко в угол, но Артём Ковешников был готов к удару и поймал мяч.Дело уже шло к ничьей, когда после спорного ввода мяча из аута форвард «Камаза» убежал от спорившего в этот момент с судьёй игрока заводчан. Проход завершился передачей в центр штрафной площади, откуда игрок гостей переправил мяч в ворота.С учётом добавленного времени у хозяев поля оставалось минут 7-8 чтобы отыграться. Однако несколько подач так и не принесли успеха. Обидное поражение владимирцев - 0:1. Надо сказать, что сегодня они порадовали болельщиков качественным футболом, запредельным уровнем самоотдачи и были если не лучше противника, то, как минимум, не хуже.Следующая встреча в элитном раунде Кубка России состоится во Владимире 22 или 23 сентября. В гости приедет клуб РФПЛ Урал из Екатеринбурга.