В Коврове в бассейне фитнес-клуба «X-Fit» утонул пенсионер. Следственный комитет проводит доследственную проверку гибели мужчины. Инцидент произошёл 23 августа. , 70-летний мужчина, ..

В Коврове в бассейне фитнес-клуба «X-Fit» утонул пенсионер. Следственный комитет проводит доследственную проверку гибели мужчины.Инцидент произошёл 23 августа., 70-летний мужчина, находившийся в бассейне, захлебнулся и начал уходить под воду. Инструкторы подняли пострадавшего на поверхность и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть.Следователями устанавливаются все обстоятельства трагедии.