В Коврове в бассейне фитнес-клуба «X-Fit» утонул пенсионер. Следственный комитет проводит доследственную проверку гибели мужчины.
Инцидент произошёл 23 августа.
, 70-летний мужчина, ..
В Коврове в бассейне фитнес-клуба «X-Fit» утонул пенсионер. Следственный комитет проводит доследственную проверку гибели мужчины.
Инцидент произошёл 23 августа.
, 70-летний мужчина, находившийся в бассейне, захлебнулся и начал уходить под воду. Инструкторы подняли пострадавшего на поверхность и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть.
Следователями устанавливаются все обстоятельства трагедии.