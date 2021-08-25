На нём может появится автоцентр.

Администрация Владимирской области на 13 лет сдала в аренду два земельных участка вдоль трассы М-7. Победителем аукциона стала компания «Гранд», которая будет ежегодно платить за оба 14 млн рублей.Площадь земель составляет более 51 тысячи квадратных метров. На территории запрещено размещать предприятия химической промышленности. Разрешённый вид использования - оптово-розничная торговля.Заявку на участие в аукционе подали две фирмы и один ИП. Ввиду самоустранения конкурентов он признан несостоявшимся. Договор был заключён с ООО «Гранд». Фирма является официальным дилером нескольких зарубежных автогигантов.