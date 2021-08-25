Порошок изъят из оборота.

Во Владимирской области сняли с продажи опасный Оксифур. Об этом сообщает Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.В рамках контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения был исследован образец препарата «Оксифур», который произведён в владимирской фармкомпанией.«В медикаментах выявлено несоответствие в содержании парацетамола, аскорбиновой кислоты, а также витамина А», - уточнили в Россельхознадзоре.Таким образом, специалисты пришли к выводу, что препарат несёт вред здоровью и угрозу жизни животных. Его реализация приостановлена. Порошок изъят из оборота.