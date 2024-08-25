Арест произошел во Франции.

Бывший губернатор Владимирской области и депутат Госдумы Владимир Сипягин прокомментировал арест российского бизнесмена и программиста Павла Дурова.Его задержали во Франции. Дурова поместили под стражу. Политик уверен, что бывшего генерального директора «ВКонтакте» и основателя мессенджера Telegram арестовали по политическим мотивам.«Явно политические мотивы в действиях французских властей наблюдаем в эти часы. Позабыли про «европейские ценности», про «свободу средств массовой информации», которую реально на сегодняшний день олицетворяет Павел Дуров», — указал Сипягин у себя в Telegram-канале.По словам депутата, шесть лет назад Владимир Жириновский предлагал Дурову вернуться на Родину. По мнению Сипягина, в России предпринимателя невероятно ценят, поэтому дома он может быть в безопасности.Меру пресечения Павлу Дурову изберут 25 августа.