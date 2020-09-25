Уголовные дела о хищениях товаров из сетевых магазинов возбуждены сразу в нескольких районах 33 региона.

Уголовные дела о хищениях товаров из сетевых магазинов возбуждены сразу в нескольких районах 33 региона. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Так, из одного из сетевых магазинов, расположенных в Камешкове неизвестные похитили банки с кофе на сумму около 6000 рублей. По подозрению в похищении были задержаны двое ранее судимых ковровчан.В совершении аналогичного преступления подозревается житель города Электросталь. Находясь в одном из магазинов в Юрьев-Польском, он похитил алкоголь на 2 500 рублей, и был задержан оперативниками спустя несколько дней.Сообщения о пропаже товара поступили из нескольких сетевых магазинов Мурома. Представители торговых точек сообщали, что неизвестные похитили дорогостоящий алкоголь. Суммарный ущерб, причиненный собственникам, превысил 43 тыс. рублей.Злоумышленники - 18-и, 27-и 34-летний уроженцы одного из соседних государств - были задержаны сотрудниками полиции. В настоящее время установлена их причастность к шести эпизодам хищений товара, совершенных на территории Мурома 11 сентября в период с 7 до 9 часов вечера.В настоящее время в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела.