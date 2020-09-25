По последним данным, во Владимирской области медикам, заразившимся covid-19 провели 1143 выплаты.

По последним данным, во Владимирской области медикам, заразившимсяcovid-19 провели 1143 выплаты. Об этом рассказал Алексей Колпин – управляющий региональным отделением ФСС.Семьям 9-ти медиков, погибших от коронавирусной инфекции выплачено по 2 млн 752 тыс.рублей.и по 1 млн. рублей по Федеральному закону №125-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»«Во Владимирской области для оформления выплат медработникам за борьбу с коронавирусом требуется самый демократичный, минимальный набор документов, он состоит всего из пяти пунктов. Наш регион входит в топ-10 по количеству выплат по сравнению с другими субъектами федерации, впереди нас только регионы с гораздо большим количеством населения», – подчеркнул Алексей Копин на встречу с врачами Городской больницы №4 и Станции скорой помощи.