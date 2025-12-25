Новый год – это семейный праздник, наполненный теплом и радостью в кругу близких людей. Офицеры Следственного комитета России много лет опекают малышей «Муромского дома ребёнка», которые в

Новый год – это семейный праздник, наполненный теплом и радостью в кругу близких людей. Офицеры Следственного комитета России много лет опекают малышей «Муромского дома ребёнка», которые в силу разных причин остались без родителей. В преддверии Нового Года правоохранители в очередной раз поспешили к деткам с подарками и новогодней программой, чтобы подарить им свою ласку, внимание