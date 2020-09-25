Фигурант похитил имущество на сумму более 130 000, пока потерпевшая спала.

19 сентября в дежурную часть ОП №3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение 24-летней девушки, которая рассказала, что из гостиничного номера, в котором она остановилась, похищены её личные вещи.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросили возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Экспертом-криминалистом были изъяты следы пальцев рук.Потерпевшая пояснила полицейским, что у одного из местных развлекательных заведений познакомилась с молодым человеком, которого пригласила в гостиничный номер. Проснувшись, девушка обнаружила пропажу ювелирных украшений, двух мобильных телефонов и банковской карты. Причиненный ущерб составил 130 000 рублей.В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали и доставили во Владимир ранее судимого 26-летнего жителя Ковровского района. В содеянном злоумышленник сознался, пояснив, что совершил кражу с целью дальнейшей продажи.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.