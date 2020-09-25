Дополнительные меры социальной поддержки носят заявительный характер

В соответствии с постановлением Правительства переход к единым на территории региона нормативам потребления коммунальных услуг должен быть завершён не позднее 1 января 2021 года. Окончательный переход на региональные нормативы планировалось завершить 1 июля 2020 года введением в действие новых нормативов по отоплению. Однако это решение принималось в прошлом году – до пандемии Covid-19. В июне этого года Губернатор Владимир Сипягин принял решение о переносе сроков введения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 1 января 2021 года.Для снижения платёжной нагрузки на население при оплате коммунальных услуг в связи с введением единых на территории области нормативов потребления коммунальных услуг Губернатор с 1 января 2020 года и на предстоящий 2021 год ввёл дополнительные меры социальной поддержки, которые носят заявительный характер