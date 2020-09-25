Правда, выходной в этот день не положен.

Со следующего года во вторые выходные сентября во Владимире будут отмечать День народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. Ну действительно, у нас их так много, что весь список знают разве что экспреты. Даже если брать только старинные, то мы вспомним не только владимирский рожок, Мстеру, покровский пряник и суздальский огурец, но и аргуновскую резьбу, ковровскую и гороховецкую игрушку, гончарное ремесло, ковку, вышивку, кружево, разнообразную роспись и многое другое. А современность добавила красок в палитру народных промыслов. Наверняка, в новый праздничный день можно будет увидеть всю эту красоту.- Во Владимирской области изделия народного промысла производят около 70 хозяйствующих субъектов. Изделия четырёх предприятий признаны культурным наследием федерального уровня, ещё 11 предприятий производят изделия народных художественных промыслов регионального значения. Мы гордимся нашими мастерами, многие из которых всю жизнь посвятили ремеслу. Есть у нас и семьи, где промысел передают из поколения в поколение», – пояснил отметил Владимир Сипягин.