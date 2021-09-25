На базе пожарно-технической выставки МЧС, которая находится в части №3 на Соколова-Соколёнка, 10, начались работы по созданию виртуальной площадки музея. Виртуальный проект будет размещен на

На базе пожарно-технической выставки МЧС, которая находится в части №3 на Соколова-Соколёнка, 10, начались работы по созданию виртуальной площадки музея. Виртуальный проект будет размещен на базе сайта Всероссийского добровольного пожарного общества. Любой пользователь интернета может стать её посетителем. Все комнаты и экспонаты на пожарную тематику будут доступны для просмотра в любое время. В пресс-службе МЧС