Минобрнауки запустило горячую линию по вопросам мобилизации студентов учебных заведений. Она работает круглосуточно: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

Во Владимирской области студенты получат отсрочку от частичной мобилизации. Указ подписал президент Владимир Путин.«Она предоставляется гражданам, обучающимся по очной и очно-заочной формам в имеющих государственную аккредитацию организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», - гласит документ.Он уже вступил в силу. Минобрнауки запустило горячую линию по вопросам мобилизации студентов учебных заведений. Она работает круглосуточно: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).Напомним, что вчера власти на случай призыва студента Артёма Скутина. Военком Собинского района, откуда мобилизовали парня, рассказал, что Артем служил в армии, уволен в запас в ноябре 2020 и поставлен на воинский учет. В дальнейшем запасник не обращался в военкомат и не заявлял о том, что поступил на очную форму обучения. Всех мобилизованных по ошибке обещали вернуть домой.