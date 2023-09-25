Новость о том, что Алексей Сипач возглавит Доброград, подтвердила предыдущая глава администрации Алла Кочеткова. Она сообщила, что бывший министр спорта станет мэром частного города уже

Новость о том, что Алексей Сипач возглавит Доброград, подтвердила предыдущая глава администрации Алла Кочеткова. Она сообщила, что бывший министр спорта станет мэром частного города уже завтра, 26 сентября. Такое решение приняли на Совете народных депутатов. Напомним, Алексей Сипач возглавлял спортивную сферу в регионе более семи лет, сначала в качестве директора департамента, а затем – министра. Он