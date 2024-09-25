Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Российское правительство выделило свыше 36 миллионов рублей на обновление и строительство дамб и плотин в Владимирской области. Эта директива была подписана Михаилом Мишустиным в понедельник, 23 сентября.В общей сложности, власть направит регионам около 780 миллионов рублей. С помощью дополнительных финансовых ресурсов планируется ускорить завершение работ по строительству и ремонту гидротехнических объектов, что в свою очередь обеспечит более надежную защиту граждан, их имущества, а также инфраструктуры от негативных последствий наводнений.