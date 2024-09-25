Появляется новая информация о состоянии здоровья Романа Мадянова перед смертью. Близкие артиста начали готовиться к его уходу из жизни несколько месяцев назад.

Появляется новая информация о состоянии здоровья Романа Мадянова перед смертью. Близкие артиста начали готовиться к его уходу из жизни несколько месяцев назад.По информации, поступившей от источников, актеру было назначено паллиативное лечение, что свидетельствует о серьезности его состояния. Это терапия направлена на улучшение качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями, и в данном случае она стала необходимой.В последние недели жизни Мадянов практически не покидал свою постель, страдая от потери аппетита и общей слабости. Болезнь начала стремительно прогрессировать всего три недели назад, что стало настоящим ударом для его близких.В 2020 году ему был поставлен диагноз онкологии, и с 2021 года здоровье актёра начало ухудшаться. В августе этого года он проходил лечение в стационаре, однако, к сожалению, это не дало ожидаемых результатов.Роман Мадянов — известный советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. За свою карьеру он четырежды становился лауреатом премии "Ника" и получил "Золотой орел" за свои роли в фильмах "12" и "Левиафан". Актёр прославился благодаря своим ярким ролям в популярных сериалах, таких как "Солдаты", "Охота на изюбря", и "Шаляпин", а также в фильмах "СуперБобровы", "По щучьему велению" и "Команда мечты".