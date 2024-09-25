Решение руководитель принял по собственному желанию.

Глава администрации города Карабаново Владимирской области Илья Викторович Павлов ушел в отставку. Издание Новый город Александров сообщает, что решение руководитель принял по собственному желанию после продолжительной болезни.Илья Павлов, который перенес инсульт в июне 2023 года, был на больничном последние два с половиной месяца. Павлов был избран на пост главы города в феврале 2021 года после трех заседаний депутатов. До этого он исполнял обязанности главы города Александров, а также занимал ряд других должностей в муниципалитетах. В 2012 году он также участвовал в выборах главы города.Напомним, ранее мы писали, что