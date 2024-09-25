Административное расследование уже начато.

Во Владимире произошло ДТП: автомобиль «Рено Логан» врезался в остановочный павильон. По словам Госавтоинспекции, водителю стало плохо за рулем, и он потерял сознание.Инцидент произошел утром 25 сентября на улице Большой Нижегородской.Известно, что кроме водителя в аварии, никто не пострадал. Административное расследование уже начато.Напомним, ранее мы писали, что